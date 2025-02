Zur Eisgala des HC Landsberg kommen auch EM-Teilnehmer

Momentan stehen die Riverkings beim HC Landsberg im Blickpunkt: In den Play-offs der Eishockey-Bayernliga steht es zwischen dem HCL und Erding in der Best-of-Seven-Serie doch 1:1 und es bleibt spannend. Doch im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für ein weiteres Highlight in der Landsberger Eishalle auf Hochtouren - am Samstag, 22. Februar, lädt der HCL zu seiner legendären Eisgala ein. Organisatorin und Eiskunstlauf-Abteilungsleiterin Christine Dirauf hat dafür ein weiteres hochkarätiges Paar engagieren können.

Tausende an Zuschauerinnen und Zuschauer lockt die Eiskunstlauf-Gala jedes Jahr in die Landsberger Eishalle, und auch heuer lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall. Nach Abschluss der Eiskunstlauf-Europameisterschaft hat sie nun auch die Teilnahme von Annika Hocke und Robert Kunkel bestätigt bekommen. „Die beiden lagen nach dem Kurzprogramm noch auf Medaillenkurs“, sagte Dirauf, am Ende wurde es Platz acht für das Eiskunstlauf-Paar und am 22. Februar sind sie in Landsberg zu sehen. „Beide werden auch immer wieder für Holiday on Ice gebucht, sie haben ein großartiges Showprogramm“, freut sich auch Christine Dirauf auf die Darbietungen der beiden.

Viele Läuferinnen und Läufer genießen die Atmosphäre in Landsberg

Schon „alte Bekannte“ in Landsberg sind Jennifer Jansen Van Rensburg und Benjamin Steffan: Das Eiskunstlaufpaar ist bekannt für seine spektakulären Küren und begeisterte bei jedem seiner Auftritte. Auch die mehrfache deutsche Meisterin Kristina Isaev wird diesmal bei der Eisgala dabei sein - und einige Nachwuchsläufer aus Oberstdorf, die sogar eine weite Anreise auf sich nehmen. „Die Eishalle in Oberstdorf wird am 20. Februar wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, die Kadersportler wechseln alle nach Chemnitz“, sagt Dirauf. Dennoch werden einige auch den langen Weg auf sich nehmen - weil sie die großartige Atmosphäre kennen und schätzen, was die Eiskunstlauf-Abteilung als Kompliment auffassen darf.

Die Landsberger Eiskunstläuferinnen trainieren schon fleißig für die Eisgala. Foto: Thorsten Jordan

Doch auch die Landsberger Abteilung schickt ihre Schützlinge aufs Eis: „Beim Eröffnungstanz werden 80 bis 90 Kinder auftreten“, verrät Dirauf, auch einige Gruppentänze sind aktuell in Vorbereitung. Zudem treten die Landsberger Meisterschaftsläuferinnen Charlie Heringer (Kategorie Nachwuchs B) und Marie Hessel (Kategorie Neulinge B) an, die kurz zuvor bei der bayerischen Meisterschaft am Start sein werden. Auch die Väter der Eiskunstlauf-Kinder haben wieder ein Programm einstudiert: „Diesmal entführen sie uns in die Welt des Wintersports“, verrät Christine Dirauf. Der Eintritt zur Eisgala ist wie immer frei, über Spenden freut sich die Abteilung, für Speisen und Getränke ist ebenfalls reichlich gesorgt.