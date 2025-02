Züge in der Region sollen künftig elektrisch fahren

Die Planungen für einen dieselfreien Schienenpersonennahverkehr in Schwaben und im westlichen Oberbayern werden konkreter und betreffen auch die Region Landsberg. „Der Dieselbetrieb soll bis 2040 enden“, sagte Florian Liese vom bayerischen Verkehrsministerium bei der Bahnkonferenz 2025 in Augsburg. Zuvor hatte er das Vorhaben Landräten und Oberbürgermeistern vorgestellt.

Grundlage der Überlegungen ist ein Gutachten zur Dekarbonisierung. Darin wird unter anderem empfohlen, aufgrund der Kosten wieder vom Wasserstoff-Antrieb abzuweichen, der zuletzt zwischen Augsburg und Füssen getestet wurde. Der ursprüngliche Plan, künftig Fahrzeuge mit einer Kombination von Akku- und Wasserstoff-Antrieb auszustatten, sei verworfen worden, sagte Liese. Stattdessen solle der Fokus jetzt auf leistungsfähigen Akkus liegen. Laut dem Gutachten wird die geplante Elektrifizierung von Neu-Ulm nach Kempten bis Oberstdorf verlängert, auf den übrigen Strecken fahren Akku-Züge. Sie nutzen elektrifizierte Abschnitte und Ladestationen in Bahnhöfen, um den Akku aufzuladen. Ladestationen sollen in Füssen und Krumbach entstehen, ein Unterwerk zur Bahnstromversorgung in Immenstadt.

Über die Oberleitung wird der Akku wieder aufgeladen

Das neue Neigetechnik-Fahrzeug wird als reines Akku-Fahrzeug geplant. Das Gutachten habe gezeigt, dass die Kombination von Akku- und Wasserstoffantrieb in einem Fahrzeug technisch sehr aufwändig und mit hohen Risiken verbunden wäre. Und wie läuft der jetzt favorisierte Betrieb in der Praxis? Fährt der Zug unter der Oberleitung, wird der Akku aufgeladen und kann so Streckenabschnitte ohne Oberleitung überbrücken. Witterung, Topografie, Akku-Ladestand und etliche weitere Parameter wurden im Gutachten, das über zweieinhalb Jahre entstand und nun abgeschlossen ist, berücksichtigt.

Fünf bisherige Diesellinien in Schwaben und im westlichen Oberbayern sollen auf Akku-Betrieb mit neuem Neigetechnik-Fahrzeug umgestellt werden, darunter in der Region Landsberg die Strecken RE70 München – Lindau-Insel und RE76 München – Oberstdorf. Neun bisherige Diesellinien in Schwaben und im westlichen Oberbayern sollen auf Akku-Betrieb mit konventionellen Fahrzeugen (ohne Neigetechnik) umgestellt werden, darunter RB67 Augsburg-Oberhausen – Schongau und RB69 Augsburg – Landsberg.

Der Freistaat möchte die DB InfraGO AG noch in diesem Jahr mit der Planung des Infrastrukturausbaus beauftragen. Die Maßnahmen kosten laut Ministerium insgesamt rund 200 Millionen Euro. Sobald die Planung vorliegt, will man Bundesfördermittel beantragen. Ab 2032 sollen die ersten Züge elektrisch fahren, bis 2040 dann alle Züge in der Region Bayerisch-Schwaben.