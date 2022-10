Ellighofen

Ellighofen: Bürger fordern Bauplätze für Einheimische

Bei der Bürgerversammlung in Ellighofen war das geplante Baugebiet am nördlichen Ortseingang wieder ein Thema.

Plus Seit Jahren sind Bauplätze für Einheimische ein Thema in Ellighofen. Was die Oberbürgermeisterin bei der Bürgerversammlung dazu zu sagen hat.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Am Ende bekam die junge Frau kräftigen Applaus. "Hat die Stadt uns vergessen?", fragte sie bei der Bürgerversammlung im Brunnenwirt in Ellighofen. Ihre Frage richtete sie an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Denn wie die junge Frau auch, hoffen viele junge Bürgerinnen und Bürger darauf, in ihrem Heimatort bauen zu dürfen. Doch das Baugebiet lässt weiter auf sich warten.

