Ellighofen

vor 33 Min.

Ellighofener haben eindeutige Forderungen zum Baugebiet

Am nördlichen Ortseingang von Ellighofen soll ein Baugebiet entstehen. Es besteht der Wunsch, dass die Einhemischen bei der Vergabe der Bauplätze berücksichtigt werden.

Plus Das bereits bekannte Thema Baugebiet beherrscht die Bürgerversammlung in Ellighofen. Außerdem geht es um einen verwüsteten Bauwagen, Sturm- und Biberschäden.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Wann kommt endlich das neue Baugebiet? Und wie kann sichergestellt werden, dass die Einheimischen bei der Vergabe der Plätze zum Zug kommen? Um diese Fragen drehten sich - wie schon im vergangenen Jahr - die meisten Wortmeldungen bei der Ellighofener Bürgerversammlung im Brunnenwirt. So manche der Anwesenden stellten die Antworten von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und der Verwaltung jedoch nicht zufrieden. Für Frust im Ort sorgt, dass der neue Bauwagen von Unbekannten unlängst komplett verwüstet wurde.

Ortssprecher Stephan Niedermayer richtete in seinem Bericht ein "großes Kompliment an die Jungs und Mädels des Burschenvereins". Diese hätten viel Zeit investiert und den Bauwagen oberhalb der Motocross-Strecke komplett neu aufgebaut. Und das habe sich gelohnt: "Bei Feierlichkeiten ist längst nicht nur die Jugend draußen", sagte Niedermayer, der während der Bürgerversammlung mehrfach den Zusammenhalt im Ort lobte. Doch im vergangenen Monat der Schock: In der Nacht vom 20. auf den 21. September hätten Unbekannte den Bauwagen "total verwüstet". Feuerlöscher, Tische sowie Stühle seien gestohlen und Musikboxen sowie Bildschirme zerstört worden. Laut Niedermayer ermittelt die Polizei.

