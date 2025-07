Feuerwehrleistungsprüfung „Wasser, Stufe Bronze

Am 30.06.2025 fand in Ellighofen die Feuerwehrleistungsprüfung „Wasser” in der Stufe Bronze statt. Insgesamt stellte die FFW Ellighofen eine Gruppe, die sich der Herausforderung mit großem Engagement stellte. Die Leistungsprüfung “Wasser” ist ein wichtiger Bestandteil der Aus- und Fortbildung in der Feuerwehr und dient der Sicherstellung eines geordneten und zielgerichteten Löschangriffs unter realitätsnahen Bedingungen. Dabei liegt der Fokus auf der Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe, der Einhaltung von Zeitvorgaben sowie der korrekten und sicheren Durchführung aller Tätigkeiten.

Unter den prüfenden Augen der Schiedsrichter mussten die Kameradinnen und Kameraden folgende Aufgaben absolvieren: Aufbau eines Löschangriffs mit drei Strahlrohren, Saugleitung kuppeln, Gerätekunde und Knotenkunde. Die Gruppe absolvierte alle Aufgaben erfolgreich und innerhalb der geforderten Zeit. Dabei wurde besonders auf saubere Ausführung und sicheres Arbeiten geachtet. Die Ausbildung im Vorfeld zahlte sich aus: Mit hoher Präzision und guter Teamarbeit konnten alle Bewertungskriterien erfüllt werden.

Am Ende der Prüfung erhielten alle Teilnehmer das Leistungsabzeichen in Bronze überreicht. Ein besonderer Dank gilt den Ausbildern Lorenz Götz und Philipp Zahn sowie den Schiedsrichtern, die durch ihre faire und kompetente Bewertung zum Erfolg der Prüfung beitrugen.

Teilnehmer der Bronze-Gruppe: Michael Fröhlich, Kilian Pfatischer, Max Eierle, Johannes Kirsten und Alexander Jehle; Gruppenführer Lorenz Götz Leistungsprüfung Silber; Ulrich Keller, Rainer Wiedemann und Philipp Zahn ergänzten die Gruppe. Die Feuerwehr Ellighofen ist stolz auf ihre erfolgreichen Teilnehmer und sieht die bestandene Leistungsprüfung als wichtigen Schritt in der Ausbildung und Kameradschaftspflege.