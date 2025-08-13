Fortsetzung einer Familientradition bei der „Schützenlust Ellighofen“

Die Schützenlust Ellighofen hat ihre Endfeier mit Königsproklamation bei einem Grillfest im Vorgarten des Brunnenwirts in Ellighofen durchgeführt. Die 1. SchM Gabriele Dietrich durfte vor vielen begeisterten Mitgliedern den Abend eröffnen. Nach einem kurzen Jahresrückblick übergab sie das Wort an ihre Vorstandskameraden, welche mit den sportlichen Ehrungen der vergangenen Saison begannen.

Zum Ende der Ehrungen kam es dann zur Bekanntgabe der mit Spannung erwarteten Proklamation der neuen Schützenkönige. Nachdem die anwesenden Schützenkönige Kilian Pfatischer, Gabriele Dietrich und Egon Eibel durch den 2. SchM Adrian Pfatischer verabschiedet wurden, legten diese ihre Ketten ab. Für ihr Amt gilt ein besonderer Dank, da sie den Verein bei verschiedenen Veranstaltungen würdig vertreten hatten und die Kette um einen Taler bereichert haben.

Bei der Jugend glänzte erstmalig Franziska Dietrich mit einem 13 Teiler und setzt somit die lange Familientradition von Schützenkönigen in der Familie Dietrich fort. Wurstkönig wurde Iuno Demmel (16T/2x) und Brezenkönig Julian Theuerkorn (16T).

Bei den Auflageschützen konnte Daniela Hartmann mit einem 6 Teiler ebenfalls ihren ersten Titel als neue Schützenkönigin feiern. Wurstkönig wurde Augustin Dietrich (10T/12) dicht gefolgt vom Brezenkönig Viktor Gwosdz (10T/16).

Unter großem Applaus kürte die 1. SchM Gabriele Dietrich letztlich Manfred Jehle mit einem 8 Teiler zum Schützenkönig. Wurstkönig wurde hier Ulrich Schweiger (39T) und Brezenkönig Martin Jehle (49T).

Weiteres: Jahresmeister Jugend: 1. Schwarzer Constanze 1749R; 2, Demmel Lovis 1729R; 3. Demmel Iuno 1655R; V; Vereinsmeister Schützenklasse: 1. Jehle Manfred 365R, 2. Pfatischer Adrian 352R, Jehle Martin 346R; Vereinsmeister Auflage: 1. Eibl Egon 388R; 2. Michalke Harald 386R, 3. Gust Jürgen 384R; Pokal: 1. Jehle Manfred 29R; 2. Jehle Martin 26R(3), 3. Pfatischer Adrian 24R(2); Pokal Auflage: 1. Michalke Harald 31,7R; 2. Dietrich Augustin 30,9R, 3. Eibel Egon 30,0R.

