Ellighofen

vor 33 Min.

Porträt: Hans Streicher erhält die goldene Ehrennadel des LBV

Plus Der Ellighofer Hans Streicher engagiert sich seit 30 Jahren für den Naturschutz. Eine Initiative wurde durch ihn zum Erfolgsmodell.

Von Dagmar Kübler

Hans Streicher aus Ellighofen wurde kürzlich mit der goldenen Ehrennadel des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) für sein 30-jähriges Engagement ausgezeichnet. In dieser Zeit konnte der LBV nicht nur die Anzahl an wertvollen Naturflächen in seinem Besitz erhöhen. Hans Streicher machte auch die Initiative „Gärtnern ohne Torf“ zu einem Erfolgsmodell, das sich bis auf die wissenschaftliche Forschung zum Gärtnern auswirkt.

Alles fing mit dem Ellighofener Hang an. Bis zu 15 Metern hoch sind diese artenreichen Hänge der Lechterrassen, die zwischen Hurlach und Denklingen liegen. Als Hans Streicher nach Ellighofen zog, entdeckte er in den dortigen Hängen blaue Traubenhyazinthen. Jedoch waren die Hangkanten verbuscht, was die Artenvielfalt bedrohte. Der Grund lag darin, dass die Hänge, die bis in die 1950er-Jahre mit der Sense gemäht wurden, inzwischen für die Landwirte nicht mehr lukrativ waren. Auch die Untere Naturschutzbehörde hatte die Hänge im Blick und hatte sie bereits kartiert, als Hans Streicher mit ihr Kontakt aufnahm, um von ihm durchgeführte Pflegemaßnahmen anzubieten. Für diese war ein Balkenmäher notwendig, diesen lieh er sich von der LBV-Ortsgruppe Landsberg. „So bin ich beim LBV hängengeblieben, denn das war eine tolle Truppe“, erinnert sich der heute 74-Jährige.

