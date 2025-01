Sternsingeraktion Ellighofen

Am Dreikönigstag waren die Sternsinger der Pfarrei St. Stephanus in Ellighofen unterwegs und brachten ihren Segen in die Häuser. „Erhebt Eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“ lautete das Leitwort der 67. Aktion Dreikönigssingen. Durch den Einsatz der kleinen und großen Könige konnten insgesamt 1.107 Euro gesammelt werden. Mit den Spenden werden Kinder in aller Welt gefördert.

