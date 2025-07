Würstl und gute Laune

Am Samstag, 21. Juli 2025 war es wieder soweit: Die Freiwillige Feuerwehr Ellighofen lud zum traditionellen Johannisfeuer ein. Auf der „Festwiese“ versammelten sich insgesamt rund 100 kleine und große Feierwütige, die sich auf das Feuer freuten und bis spät in die Nacht feierten. Das Wetter spielte mit und bot die perfekte Grundlage für einen unterhaltsamen Abend. Für die durstigen Kehlen gab es erfrischende Getränke, während die Grillmeister ihr Bestes gaben und saftiges Grillfleisch auf dem Rost zubereiteten. Ein herzliches Dankeschön an die Freiwillige Feuerwehr Ellighofen für ein weiteres gelungenes Fest.

