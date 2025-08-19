Kunst mit Charakter – Das Künstlerpaar Andrea Springer und Roland Imhof haucht alten Dingen neues Leben ein

Wenn Roland Imhof mit seinem 70 Jahre alten Citroën den Atlantik erreicht, bedankt er sich bei seinem Auto. So, als hätte es mitgearbeitet. Vielleicht ist es genau dieser Blick auf Dinge, der seine Kunst so besonders macht: Der Respekt vor dem, was schon da ist. Gemeinsam mit seiner Partnerin Andrea Springer verwandelt er alte, oft vergessene Gegenstände in einzigartige Kunstwerke. Was andere wegwerfen, wird für sie zur Schatztruhe voller Möglichkeiten. Seit Dezember 2022 sind sie als Künstlerpaar selbstständig – getragen von Mut, Intuition und der Unterstützung Dritter wagten sie den Sprung ins kalte Wasser. Bei der Kunstnacht sind sie am Samstag, 20. September, ab 18.30 Uhr natürlich auch vertreten. Sie machen im Foyer des Stadttheaters eine Installation und spenden ein Bild für die Versteigerung zugunsten des Leserhilfswerks die Kartei der Not des Landsberger Tagblatts.

Vom Ebay-Kauf zur Lebensgemeinschaft

Kennengelernt haben sich Imhof und Springer über einen Verkauf auf Ebay. Heute teilen sie nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre kreative Leidenschaft. Beide verbindet ein feines Gespür für das Unscheinbare, für den Charakter alter Materialien und Fundstücke. Roland Imhof ist gelernter Maschinenschlosser, arbeitete in der Entwicklungsgesellschaft bei Hilti und später im betrieblichen Gesundheitswesen. Doch 2018 kündigte er seinen sicheren Job, um sich ganz der Kunst zu widmen. Die Werkstoffe Holz, altes Eisen, Leder, „ehrliche Materialien“, bilden die Grundlage seiner Arbeiten. Dielen eines alten Rotweinfasses werden zu Tischbeinen, eine verstaubte Truhe zum eleganten Schrank. „Ich kann Dinge nicht einfach wegschmeißen“, sagt Imhof. Vielmehr sehe er in ihnen ein zweites Leben, eine neue Funktion, eine neue Geschichte.

Eine alte Truhe wird aufgerichtet und umgearbeitet zum Schrank. Foto: Christian Rudnik

Kreativität aus Kindertagen

Andrea Springer stammt aus Nördlingen und hatte schon als Kind einen unbändigen Drang zum Gestalten. Die Wände ihres Kinderzimmers dienten als Leinwand, Omas Rechnungsblöcke wurden zu Skizzenheften. Ihr Opa, selbst Sammler, inspirierte sie mit alten Dingen. Aus seinen Beständen baute sie fantasievolle Gebilde. Später absolvierte sie eine Ausbildung zur Schaufensterdekorateurin, ein Beruf, der ihr Talent für Farben, Formen und Inszenierung weiter entfaltete. Heute arbeitet sie stark intuitiv. In alten Landkarten erkennt sie Farbstimmungen, Linien, Muster. Aus diesen Impulsen entstehen ihre Werke. So gestaltete sie auch eine Kommode neu im Stil der Getränkemarke „Bluna“ und bezog einen ausrangierten Stuhl mit Ledergürteln. „Abschalten fällt mir manchmal schwer“, sagt sie. „Aber genau daraus entsteht oft etwas Neues.“

Kunst trifft Handwerk

Ihre gemeinsamen Arbeiten sind schwer zu kategorisieren: Zwischen Kunst und Handwerk, zwischen Designobjekt und Skulptur. Sie gehen auf Kundenwünsche ein, doch reine Auftragsarbeiten lehnen sie ab. „Wir brauchen die Freiheit, aus einer Idee unser eigenes Werk zu machen“, erklärt Imhof. Einmal lehnte er den Verkauf einer Skulptur ab. Zu viel Herzblut steckte darin, um sie in einem anonymen Bürogebäude verschwinden zu lassen. Das Künstlerpaar arbeitet mit viel Geduld und Hingabe. „Von der Idee bis zur Fertigstellung können Monate vergehen“, sagt Imhof. Da wird besäumt, gehobelt, verleimt. Für ihn ist sein Beruf keine Produktion, sondern ein Schaffen mit Sinn. Etwas gestalten aus dem, was schon da ist oder günstig erworben wurde. Er sieht sich nicht als Verbraucher, sondern als „Gebraucher“.

Aus historischen Landkarten entstehen durch Andrea Springers Hand Gemälde, wie die der Flamencotänzerin oder des Gorillas. Foto: Christian Rudnik

Für die Zukunft träumt er von einem Projekt aus Stein – gemeinsam mit seinem Sohn, einem Steinbildhauer. „Bei Stein darfst du dir keine Fehler erlauben“, sagt er. Eine Herausforderung, die ihn reizt. Die meisten Kunden von „Freistil“ sind Tagestouristen. Wer einen Blick in die Werkstatt wirft, entdeckt dort keine Massenware, sondern Unikate mit Geschichte und Seele. Zu sehen sind die Werke auch bei der 25. langen Kunstnacht in Landsberg am 20. September, dort soll das Werk „Klassentreffen“ versteigert werden.

Das Bild „Klassentreffen" wird in der Kunstnacht versteigert. 70 mal 70 Zentimeter, Mindestgebot: 500 Euro. Foto: Andrea Springer

Die Versteigerung am 20. September im Stadttheater

Im Landsberger Stadttheater wird es ab 20. September ab 18.30 Uhr im Rahmen der Langen Kunstnacht im Foyer eine Installation zu sehen sein. Die Versteigerung läuft ab heute. Es werden auch noch die Werke von vier weiteren Künstlern versteigert, die wir ebenfalls im Porträt vorstellen. Gabriele Lockstaedt, Ali Nasseri, Stefanie Gülden und Sandro Kopp. Gebote bitte ans Landsberger Tagblatt unter folgender E-Mail-Adresse: redaktion@landsberger-tagblatt.de. Stichwort: Versteigerung. Bitte Telefonnummer und vollständige Adresse angeben.

„Eyes Closed, into the sun", Kambara, 2023, 30x40 Zentimeter, 2000 Euro Mindestgebot. Foto: Sandro Kopp

20 x20 ist dieses Werk von Stefanie Gülden. Es wird zusammen mit dem Bild 2 versteigert. Foto: Christian Rudnik

Das zweite Werk von Stefanie Gülden. Mindestgebot für beide 300 Euro. Foto: Christian Rudnik

Cool Place 279: 40 mal 40 Zentimeter, Mindestgebot 650 Euro. Foto: Christian Rudnik

Maximilian Freiherr von Perfall mit dem Bild seines Onkels Ali Nasseri. Der Fotodruck (2,40 Meter x 1,20 Meter) aus 2010 wird bei der Kunstnacht versteigert. Mindestgebot: 500 Euro. Foto: Christian Rudnik