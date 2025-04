Feuerwerk am zweiten Wiesn-Wochenende

Drei Tage noch findet die Landsberger Wiesn auf der Waitzinger Wiese in Landsberg statt. Nach Seniorennachmittag und Mädelsabend am Donnerstag sowie Familiennachmittag am Freitag steht das klassische Volksfestprogramm am Samstag und Sonntag im Mittelpunkt.

Die „Landsberger Wiesn“ findet heuer vom 4. bis 6. April und vom 10. bis 13. April statt. Der Wiesn-Rummel mit Volksfestleckereien wie Bratwurst oder Zuckerwatte und Fahrgeschäften, von Autoscooter bis Kettenkarussell, der Festumzug, Feuerwerk und das Festzelt bieten Gelegenheit zum gemeinsamen Feiern. Das musikalische Angebot im Festzelt reicht von Blasmusik über Schlager bis Partysound.

Icon Galerie 76 Bilder Die Bilder zur Eröffnung der Landsberger Wies´n mit Bieranstich und der Band Frontal.

Und das ist das Programm für das zweite Wiesn-Wochenende:

Freitag, 11. April: 14 bis 19 Uhr, Familiennachmittag mit Attraktionen für Klein und Groß und vergünstigte Fahrgeschäftspreise; 19.30 bis 23 Uhr, Bierzeltgaudi mit musikalischer Begleitung durch die Band „Würzbuam“; ab 22 Uhr, Feuerwerk auf dem Festplatz.

Samstag, 12. April: ab 14 Uhr, Wiesn Rummel; ab 19.30 Uhr, Bierzeltgaudi mit musikalischer Begleitung durch die Band „Grumis“.

Sonntag, 13. April: ab 11 Uhr, Wiesn Rummel; 11 bis 15 Uhr, musikalischer Frühschoppen mit der Stadtjugendkapelle; 16 bis 21 Uhr, Festausklang mit der „Olchinger Blaskapelle“. (AZ)