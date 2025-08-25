Icon Menü
Entdeckung auf der Windacher Seenplatte: Schwäne brüten an der A96

Windach

Abwasserteich der Autobahn bei Windach wird zum Schwanensee

Die „Windacher Seenplatte“ ist eine naturschutzfachliche Ausgleichsfläche für die A96. Seit diesem Jahr lebt dort auch eine Schwanenfamilie.
Von Gerald Modlinger
    Mitte August waren die in diesem Jahr erstmals auf der Windacher Seenplatte herangewachsenen Jungschwäne fast schon so groß wie ihre Eltern.
    Mitte August waren die in diesem Jahr erstmals auf der Windacher Seenplatte herangewachsenen Jungschwäne fast schon so groß wie ihre Eltern. Foto: Reinhard Lekar

    Der Autobahn GmbH gehören in Deutschland nicht nur viele Tausende Kilometer Asphalt- und Betonstrecken, sondern auch etliche Naturschätze, zu denen sich vielerorts Ausgleichsflächen entwickelt haben. Eine solche recht stattliche Ausgleichsfläche besitzt die bundeseigene Autobahngesellschaft auch an der A96 nördlich von Windach am Rande des Pflaumdorfer Mooses - ein bei Mensch und Tier gleichermaßen beliebter Platz: Erstmals hat dort in diesem Jahr auch ein Schwanenpaar gebrütet.

