Abwasserteich der Autobahn bei Windach wird zum Schwanensee

Der Autobahn GmbH gehören in Deutschland nicht nur viele Tausende Kilometer Asphalt- und Betonstrecken, sondern auch etliche Naturschätze, zu denen sich vielerorts Ausgleichsflächen entwickelt haben. Eine solche recht stattliche Ausgleichsfläche besitzt die bundeseigene Autobahngesellschaft auch an der A96 nördlich von Windach am Rande des Pflaumdorfer Mooses - ein bei Mensch und Tier gleichermaßen beliebter Platz: Erstmals hat dort in diesem Jahr auch ein Schwanenpaar gebrütet.

Gerald Modlinger

86949 Windach

Ausgleichsfläche