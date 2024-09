Albert Miller, wandelndes Lexikon und politisches Urgestein aus Entraching

Albert Miller aus Entraching ist am Donnerstag im Alter von 85 Jahren verstorben. Miller war von 1989 bis 1996 Zweiter Bürgermeister sowie Mitglied des Finninger Gemeinderats von 1972 bis 2008. Vor der Gebietsreform war er bereits von 1966 bis 1972 Gemeinderat in Entraching gewesen, sodass er insgesamt 42 Jahre die Geschicke Entrachings und Finnings mitgestaltete. Für seine Verdienste erhielt er 2008 den Ehrenring der Gemeinde.

Seine Heimatgemeinde lag Albert Miller stets am Herzen, er hätte auch mehr werden können in der Politik, bekam immer wieder Anfragen für höhere Ämter, doch für eine Partei wollte er sich nie entscheiden. Ihm war es immer wichtiger, sich in seinem Heimatdorf, zu engagieren. Auch nach seinem Ausscheiden als Gemeinderat hat sich Albert Miller bis zuletzt für Politik interessiert, auch für die Bundes- und Weltpolitik. Er galt als „wandelndes Lexikon“, so viele Jahreszahlen und Fakten hatte er im Kopf. Wer etwas aus der Historie wissen wollte, fragte bei Albert Miller nach und bekam in der Regel direkt eine Auskunft, die zuverlässig richtig war.

Die Gebietsreform war für Albert Miller eine Erfolgsstory

Im Januar 2022 trafen sich auf Einladung von Bürgermeister Siegfried Weißenbach die damals noch lebenden vier Gemeinderäte, die Anfang der 1970er-Jahre in den neuen Finninger Gemeinderat nach der Gebietsreform gewählt worden waren, um 50 Jahre Gebietsreform zu feiern. Einer davon war Albert Miller. Er war immer Befürworter der Zusammenlegung der drei Gemeinden Oberfinning, Unterfinning und Entraching gewesen und bezeichnete bei diesem Treffen die Gebietsreform als „Erfolgsstory“. Er selbst hat als Gemeinderat wichtige Weichenstellungen in der Gemeinde entscheidend mit vorangetrieben: den Bau von Schul-, Gemeinde- und Sportzentrum mit Mehrzweckhalle, den Kanalbau, das neue Feuerwehrhaus mit Schützenheim und den neuen Kindergarten.

Sein erstes öffentliches Amt, das er mit Bravour meisterte, übte Albert Miller bereits mit 23 Jahren aus, als er 1962 die Aufgabe des Beauftragten für Flurbereinigung in Entraching übertragen bekam. In diesem Zusammenhang bewahrte er mehrere Flächen für den Naturschutz, der ihm ebenfalls wichtig war, unter anderem den Torfstich in Entraching. Viele Jahre war Miller auch als Schöffe tätig – zehn Jahre am Amtsgericht Landsberg und 20 Jahre am Verwaltungsgericht München.

Auch der Sport spielte eine wichtige Rolle im Leben von Albert Miller

Neben der Politik interessierte sich Miller auch sehr für Sport. Er widmete nicht nur seinem Heimatverein, dem TSV Finning, viele ehrenamtliche Stunden, sondern begleitete gern und häufig seinen Sohn Thomas, der mehrere Jahre in der Bundesliga beim TSV 1860 München spielte, zu den Stationen seiner Karriere. Ein weiteres Hobby des Kommunalpolitikers war das Schafkopfen, das er bis kurz vor seinem Tod wöchentlich beim Staudenwirt betrieb. Im Mai feierte er daheim im Garten noch einen schönen 85. Geburtstag, mit der Blasmusik Entraching. Eine Freundesgruppe trug Gstanzl vor, die sein Leben zusammenfassten. Auch der Jubilar selbst blickte in einer beeindruckenden Rede auf sein Leben zurück.

Bis zum Eintritt ins Rentenalter führte Albert Miller mit seiner Frau Inge den eigenen Bauernhof in Entraching, weithin bekannt als Maxenbauer. Das Anwesen, erstmalig erwähnt im Jahr 1032, gilt als Rarität im südbayerischen Alpenvorland, die Millers ließen die alten Fassadenmalereien aufwendig und vorbildlich restaurieren. Die Landwirtschaft hat Miller einst von der Pike auf gelernt, auf dem Gut von Baron von Tucher in Feldkirchen und auf der Landwirtschaftsschule Landsberg. Er hinterlässt drei Söhne und eine Tochter, sechs Enkel und zwei Urenkel. Albert Miller wird am Mittwoch, 4. September, um 14 Uhr in Entraching zu Grabe getragen. (AZ)