Lechgau-Versammlung: Gibt es das Preisplatteln künftig ohne Preise?

Das Vereinsleben im Lechgau nimmt wieder Fahrt auf: Davon zeugten bei der 219. Gau-Versammlung die Berichte der Sachgebietsleiter – und ein voller Terminkalender fürs nächste Jahr. 108 Delegierte aus allen 19 angeschlossenen Trachtenvereinen kamen ins Haus der Vereine in Epfach, um sich auf den neusten Stand zu bringen.