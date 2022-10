Trachtenverein Lechroaner Epfach feiert ein besonderes Jubiläum

Plus Die Lechroaner Epfach ist der älteste Trachtenverein im Landkreis Landsberg. Gemeinsam mit der Musikkapelle und Gästen wird gefeiert.

Die Lechroaner Epfach ist der älteste Trachtenverein im Landkreis, was er mit Stolz feierte. Mit einem abwechslungsreichen Jubiläumsabend im "Haus der Vereine" wurde das 110-jährige Bestehen nachgefeiert und auch die 60-jährige Verbindung zur Musikkapelle Denklingen gewürdigt.