Warum das Gaufest in Epfach heuer erneut abgesagt wird

Schlechte Nachrichten hat der Lechgau-Trachtenverband. Das beliebte Fest wird auch heuer abgesagt. Dennoch ist viel geboten und es gibt eine Premiere.

Die schlechte Nachricht kam gleich zu Anfang der Frühjahrsversammlung des Lechgau-Trachtenverbands: Das für heuer geplante Gaufest in Epfach wurde auf 2023 verschoben. Nach zweieinhalbjähriger Versammlungspause hatten sich 116 Delegierte aus 18 Vereinen in Böbing eingefunden, auch um Vorstand und Ausschuss neu zu wählen.

Corona-Pandemie: Lechgau-Trachtenverband will kein Risiko eingehen

„Die endgültige Absage für dieses Jahr hat schon wehgetan“, gab Lechroaner-Vorsitzender Matthias Schelkle zu. Man habe bis zuletzt gehofft, doch wie man sich auch anstrengte, man habe keine konkrete Aussage zur Planungssicherheit bekommen. „Wir haben in der Staatskanzlei nachgefragt, sogar beim Gesundheitsminister Klaus Holetschek persönlich“, fügte Gauvorsitzender Franz Multerer hinzu. Die Antworten blieben aber zu vage, als dass man das Risiko hätte eingehen können. „Sehr schade, aber dafür dürfen wir uns schon auf nächstes Jahr freuen.“ Doch auch für heuer ist einiges vorgesehen. So planen die Gaujugendleiter Johanna Rieder und Georg Multerer Kurse für die Jugendleiterinnen und Jugendleiter. Und sie hoffen, dass der Trachten- und Schützenzug bei der Wiesn stattfindet: Der Lechgau würde alle Taferl-Buben und -Mädel stellen.

Beim Preisplatteln gibt es eine Premiere: So soll, laut Gau-Vorplattler Florian Schamper, im Oktober erstmals das Wertungsplatteln der Aktiven und der Jugend an nur einem Wochenende über die Bühne gehen. Zudem planen die Plattlergruppen am 16. Juli ein Treffen – als Ersatz für den Hoamatabend des Gaufests. Bereits Ende April führen die Volksmusikwartinnen Brigitte Strunz und Marianne Baab ein Volksmusik-Tagesseminar für Kinder und Jugendliche durch. Zudem planen sie im September einen Gottesdienst und ein Weihnachtssingen. Noch eine Neuerung gibt es: Die traditionelle Wallfahrt auf den Hohenpeißenberg wird heuer am 22. Mai stattfinden statt am ersten Sonntag im September. „Mir ist die Wallfahrt sehr wichtig, und im Mai sind wir vielleicht auf der sichereren Seite als im Herbst“, so Multerer.

So stellt sich der Lechgau-Verein auf

An der Mannschaft des Lechgaus ändert sich bis Herbst 2024 fast nichts. Gewählt wurden: Anna Berchtold und Vroni Strunz (Dirndlvertreterin und Zweite Dirndlvertreterin), Johanna Rieder (Zweite Jugendleiterin), Petra Schadt (Trachtenwartin), Christine Wölfle (Presse), Brigitte Strunz und Marianne Baab (Volksmusikwartin und Zweite Volksmusikwartin), Josef Fiederer (Mundart und Brauchtum), Florian Schamper und Tobias Linder und (Vorplattler und Zweiter Vorplattler), Georg Multerer (Jugendleiter), Martin Krötz und Markus Wölfle (Beisitzer), Sebastian Welz und Hans Benedikt (Revisoren), Andreas Bemsel (Schriftführer), Michael Habersetzer (Kassenwart), Matthias Strauß (Zweiter Vorsitzender) und Franz Multerer (Vorsitzender). Neu ist Birgit Wiedemann als Internetbeauftragte, ausgeschieden sind Christiane Resch, Toni Nöß und Franz Linder.

