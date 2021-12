Epfenhausen

vor 32 Min.

Auszeichnung für Epfenhauser Kindergarten: Feiern wie die Kolumbianer

Plus Der Kindergarten Wurzel Purzel in Epfenhausen ist jetzt offiziell „Eine-Welt-Kita“. Für was genau die Einrichtung diese Auszeichnung erhält.

Von Ulrike Reschke

Als „Eine Welt-Kita: fair und global“ ist der Kindergarten Wurzel Purzel im November ausgezeichnet worden. Die offizielle Übergabe der Auszeichnung mit Urkunde und einem Schild für den Eingangsbereich fand vor Kurzem im Rahmen einer kleinen internationalen Weihnachtsfeier anlässlich der kolumbianischen Noche de las Velitas, der Nacht der Kerzen, im Übergangsquartier, der Grundschule Penzing, statt. Mit dabei: 29 Kinder, das pädagogische Team, Eltern, Bürgermeister Peter Hammer, Projektkoordinatorin Heide Hoffmann, Augsburg, und Conny Merunka vom Weltladen Landsberg.

