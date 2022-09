Der große Auftritt der Fischwirtin aus Epfenhausen

Plus Lea Birnbaum aus Epfenhausen ist in einer TV-Serie über Landfrauenküche zu sehen. Die 25-Jährige arbeitetin der elterlichen Fischzucht und kreiert für die TV-Show ein Menü mit Fang aus den eigenen Becken.

Natur, Wasser, Teiche, Fische: Am heutigen Montagabend ist im BR-Fernsehen Teil zwei der „Landfrauenküche“ zu sehen, Protagonistin und Vertreterin für unsere Region ist Lea Birnbaum von der gleichnamigen Fischzucht in Epfenhausen. Vergangenen Montag ist die mittlerweile 14. Staffel der beliebten Serie angelaufen.