Die Epfenhauser sind beim Maibaum die ersten im Landkreis Landsberg

Maibaum in Epfenhausen Aufstellung des Maibaums in Epfenhausen / beim Gasthof 'Thoma'

Plus In der Gemeinde Penzing gibt es heuer gleich drei Maibäume. Da heißt es rechtzeitig anfangen. In Epfenhausen steht der Maibaum deswegen schon am 30. April.

Seit Sonntag um 11 Uhr steht im Landkreis Landsberg der erste Maibaum des Jahres 2023. Die Feuerwehr in Epfenhausen verlegte den Brauch zum 1. Mai um 24 Stunden vor. Das nicht ohne Grund: Denn in der Gemeinde Penzing dürfte es heuer mit die größte Dichte an neuen Maibäumen geben. Nach Epfenhausen folgen am 1. Mai auch Oberbergen und Untermühlhausen.

Eigentlich wäre Epfenhausen schon im vergangenen Jahr an der Reihe gewesen, sagt Armin Zacherl, der zusammen mit Gerd Kößler beim Maibaumaufstellen das Kommando gibt. Aber nach der Corona-Zeit sei im vergangenen Jahr so viel auf einmal los gewesen, dass man den Maibaum ein Jahr geschoben habe. Und auch mit drei Jahren und 364 Tagen Abstand läuft alles perfekt ab: Gegen 11 Uhr werde der Baum stehen, hat Zacherl angekündigt, und tatsächlich steckt der Maibaum, der im Westerholz gewachsen und von Werner Heiß gestiftet worden ist, zum Elf-Uhr-Läuten in der Halterung.

