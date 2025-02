Geparktes Auto wird in Epfenhausen beschädigt

Am Sonntag zwischen 11.45 Uhr und 15.30 Uhr hat ein Mann seinen silbernen Landrover auf einem Kiesparkplatz an der Hauptstraße in Epfenhausen geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er nach Polizeiangaben einen Unfallschaden am vorderen rechten Kotflügel feststellen.

Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Am Landrover wurde laut Polizei roter Farbabrieb festgestellt. Die Polizeiinspektion Landsberg nimmt Zeugenhinweise entgegen. (AZ)