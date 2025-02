"Kräuter für Gesundheit"

Am Freitag, den 14.02.2025, war beim Obst- und Gartenbauverein Untermühlhausen-Epfenhausen e.V. Frau Traudl Manka zu Besuch. Man traf sich in gemütlicher Runde im Gasthaus Thoma in Epfenhausen und begann den Abend beim gemeinsamen Essen. Danach begrüßte Vorsitzende Hildegard Heinzelmann nochmals offiziell alle Gäste sowie Referentin Traudl Manka und trug ein schönes Gedicht „Der Kräutergarten“ von Friedrich Buchmann vor.

Nun legte die Kräuterhexe - wie sich Frau Traudl Manka selbst nennt - mit ihrem sehr lebendigen Vortrag los. Man erfuhr viel Neues aus der Kräuterwelt, indem sie Tipps und Erfahrungen zur umfangreichen Anwendung der Küchenkräuter anhand von Beispielen gab. Frau Manka erläuterte zur hilfreichen, gesundheitlichen und achtsamen Anwendung der Kräuter, deren Wirkung und zu den verschiedensten Heilzwecken. Zur eigenen Herstellung erklärte Sie ihre selbstgemachten Kräuteröle, Schmieren und Tinkturen. Durch einen regen Austausch mit Frau Manka erfuhr man auch viele Hinweise zum richtigen Erntezeitpunkt der einzelnen Kräuter, damit zum Beispiel die Trocknung und die weitere Anwendung gut gelingen. Alle Besucher waren sich einig, dass es ein rundum gelungener Abend war.

