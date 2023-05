Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Bei Epfenhausen stürzt ein Motorradfahrer in einer Rechtskurve. Seine Fahrt endet im Krankenhaus.

Am Donnerstagmorgen hat sich ein 32-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall bei Epfenhausen schwere Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei meldet, befuhr der Mann aus dem nördlichen Landkreis Landsberg die Staatsstraße 2052 von Epfenhausen in Richtung Landsberg. In einer Rechtskurve unmittelbar nach einer Bahnunterführung stürzte er aus ungeklärter Ursache. Dabei wurde er erheblich an der Schulter verletzt. An seinem Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (AZ)

