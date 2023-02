Wie die Region Landsberg den Erdbebenopfern hilft

Mehrere Millionen Menschen sind in der Türkei und Syrien durch das Erdbeben betroffen. Aus Kaufering ist bereits der erste Spendentransport auf dem Weg.

3000, 8000, 11.000 und jetzt bereits über 21.000. Die Anzahl der Menschen, die bei den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien Anfang der Woche ihr Leben verloren, steigt täglich in Tausender-Schritten. Bei der Katastrophe wurden mehrere Tausend Menschen verletzt und unter den Gebäudetrümmern wird weiterhin nach Menschen gesucht. Allein in der Türkei sollen mindestens 5700 Gebäude eingestürzt sein. Aus Deutschland und auch dem Landkreis Landsberg wird Hilfe in Form von Geld und Sachspenden in die Region geschickt.

Kauferinger organisieren Sachspendeninitiative für die Erdbebenopfer

Gökay Karakoc hört sich müde, aber zufrieden an, als die Frachtpapiere für den 40-Tonnen-Transporter am Donnerstagabend endlich fertig sind. Er leitet in Kaufering das Unternehmen M.E.K. Gebäudereinigung und sammelte dort in einer Halle und Tiefgarage Spenden für die Katastrophenregion. "Wir haben jede einzelne Kiste aufgemacht, die uns gebracht wurde, und überprüft, was drin ist." Teilweise hätten Leute auch Dinge wie High Heels abgegeben – die musste das Team dann wegschmeißen. Alles andere wurde gezählt und gleiche Dinge zusammen in Kartons gesammelt.

Im Katastrophengebiet herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Viele Menschen, deren Häuser zerstört sind, müssen im Freien ausharren. Gebraucht werden deshalb gerade Decken, warme Kleidung und Hygieneartikel, sagt Karakoc. Die Spendeninitiative haben er, seine Familie und die Landsberger Moschee gestartet. "Wir haben drei Tage durchgearbeitet und kaum geschlafen. Von Montagnacht an, als die Familie zusammen an einem Tisch überlegte, wie wir helfen konnten und einen Spenden-Aufruf starteten, bis jede letzte Kiste verstaut war."

Erdbebengebiet größer als Bayern und Baden-Württemberg zusammen

Sein Vater Mehmet Karakoc fährt den Lkw mit zwei weiteren Helfern in die Türkei. Wenn alles klappt, kommen sie noch am Freitagabend an. "Wohin es genau geht, wissen wir noch nicht, erst mal wird das Katastrophengebiet angepeilt", erklärt Gökay Karakoc. Die Situation sei noch sehr unübersichtlich. Vor Ort hätten sie aber bereits Ansprechpersonen, die ihnen helfen sollen, die Spenden zu verteilen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO sind insgesamt etwa 23 Millionen Menschen in Syrien und der Türkei von den Erdbeben betroffen.

Helfer fahren mit Spenden in die Türkei: (von links) Hüseyin Yaman (Fa. Treutransporte, hat den Lkw zur Verfügung gestellt), Mehmet Emin Karakoc (Organisator), Özcan Kaynar (Lkw-Fahrer) und Hüseyin Sirlar (Lkw-Fahrer). Foto: M.E.K., Gökay Karakoc

"Das betroffene Gebiet ist größer als Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Man kann sich das gar nicht vorstellen", erklärt Karakoc. Im engen Familien- und Freundeskreis kennt der Unternehmer niemanden in der Türkei, der durch das Erdbeben verletzt wurde. Allerdings habe er wiederum Freunde, die noch Menschen vermissen. "Man kann gerade jeden Tag für die Menschen beten."

LandsAid plant humanitären Hilfseinsatz für Erdbebenopfer in der Türkei

Wer nicht die Möglichkeit hat, Sachspenden abzugeben, kann an verschiedene Hilfsorganisationen spenden, die vor Ort helfen. Mit der Bündnisorganisation von Aktion Deutschland Hilft plant die Hilfsorganisation LandsAid aus Kaufering einen Einsatz in der Erdbebenregion. „Aktuell stehen wir im Austausch mit Partnerorganisationen, die in der Türkei und in Syrien tätig sind“, schreibt der LandsAid-Geschäftsführer Dirk Growe in einer Pressemitteilung. Nicht nur massive Schäden an der Infrastruktur, auch Schneefälle und Frost erschweren derzeit die Bergungsarbeiten, sodass weiterhin mit steigenden Opferzahlen gerechnet werden muss. „Neben medizinischer Hilfe werden dringend Artikel für den Kälteschutz benötigt“, so Growe.

Lokale Gruppen vom Technischen Hilfswerk (THW) und Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Landsberg sind zurzeit noch nicht im Einsatz. Der stellvertretende Ortsbeauftragte des THWs Michael Schweiger erklärt, dass man noch abwarten muss, wie die Schnelleinsatzgruppen des Bundesverbands die Situation einschätzen. Das könnte noch ein paar Tage dauern. Erst dann seien auf zweiter Ebene die lokalen Verbände gefragt.

Beim BRK läuft es ähnlich ab. Zum Einsatz kommen die lokalen BRK-Gruppen nur dann, wenn die Rote-Kreuz-/Roter-Halbmond-Organisation im Katastrophengebiet einen Aufruf startet. Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner kann vorerst nichts anderes machen, als zu Geldspenden aufzurufen. So soll ermöglicht werden, konkrete Hilfe zu leisten. Mit dem Geld werde alles Nötige gekauft, der Transport und die Organisation bezahlt. "Deshalb gibt es ja zweckgebundene Spenden, die Gruppen wie das BRK dann auch ausschließlich für diese Einsätze benutzen können."

Gökay Karakoc ist mittlerweile wieder in der Firma. Während sein Vater weg ist, muss er sich darauf konzentrieren, die letzten Tage aufzuarbeiten. Auch ihrer Initiative wurde Geld gespendet. "Das wollen wir benutzen, um noch mal einen Transport vor Ort zu organisieren und zum Beispiel Wasser und Lebensmittel zu verteilen."