Auf diesen Feldern gibt's in der Region Landsberg die Möglichkeit, Erdbeeren zu pflücken

Die Erdbeersaison in der Region beginnt. Auf diesen Erdbeerfeldern kann man im Landkreis Landsberg selbst pflücken.

Auf den meisten Feldern in der Region kann man in den nächsten Wochen Erdbeeren selbst pflücken. Heuer hat es etwas länger gedauert, bis das Wetter die Früchte unter freiem Himmel hat reifen lassen. Die Erdbeeren, die unter Folien gereift sind, wurden schon an einigen Ständen zum Verkauf angeboten. Aufgrund der höheren Kosten für Personal, Energie und Verpackung sind die Preise meist höher – Selbstpflücken ist dann die günstigere Alternative.

Das kann auch Anita Kistler bestätigen. Ihre Erdbeerfelder sind seit Ende Mai im südlichen Landkreis Augsburg und seit dem 1. Juni in Reisch bei Landsberg geöffnet. Das Kilo kostet bei den Kistlers 2,95 Euro. In den kommenden Tagen soll auch das Feld in Alt-Kaufering für die pflückende Bevölkerung öffnen. "Dort hatten wir einen großen Wasserschaden", erklärt die Kleinaitingerin. Die Öffnungszeiten gelten für alle Erdbeerfelder der Kistlers: täglich von 8 bis 19 geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen.

Bei Susanne und Wilhelm Storz vom gleichnamigen Betrieb dauert es noch, bis ihre Felder im Landkreis Landsberg bereit sind, teilen die Erdbeerbauern mit. Ohne Folientunnel und aufgrund des anhaltend kalten Wetters würde es auf ihren Feldern wohl erst gegen Mitte Juni richtig losgehen, schildert Susanne Storz am Telefon, die optimistisch bleibt: "Die Menschen, die in den Pfingstferien sind, haben dafür länger Zeit zum Pflücken." Denn die Erntephase verschiebe sich dadurch nur nach hinten.

So sehen die Erdbeeren vom Feld der Familie Kistler in Reisch aus. Foto: Thorsten Jordan

Viele Faktoren entscheiden, wann die Erdbeeren auf den Feldern reif sind

Witterung, Bodenbeschaffenheit, Lage: Laut Anita Kistler gibt es viele Gründe, weshalb es auf manchen Feldern schneller mit der Ernte klappt als auf anderen. "Reisch liegt bereits 100 Meter höher als etwa Bobingen, wo sich das Feld geschützt in einer Siedlung befindet", erklärt sie.

Aufgrund des vielen Regens in den vergangenen Wochen hat sie noch einen Pflücktipp: "Auch unter dem Stroh nach reifen Erdbeeren schauen, das haben wir aufgrund der Nässe später angebracht."

Wer Erdbeeren pflückt, sollte diese am besten zeitnah essen oder weiterverarbeiten, da sie auf Druckstellen reagieren. Bei Zimmertemperatur verlieren die Erdbeeren schnell an Flüssigkeit, werden schrumpelig und verändern den Geschmack. Im Kühlschrank halten sie ein paar Tage – am besten legt man das Obst entweder in ein Sieb, damit eventuelles Kondenswasser abtropfen kann, oder lagert sie auf einem Küchenpapier.

Erdbeeren lassen sich auch gut einfrieren

Schimmelt eine Erdbeere mal, reicht es nicht, das verschimmelte Stück wegzuschneiden. Da die Früchte größtenteils aus Wasser bestehen, ist der Schimmel erst dann mit dem Auge sichtbar, wenn sich die Sporen bereits in der gesamten Frucht festgesetzt haben. Die verschimmelte Erdbeere und ihre unmittelbaren Nachbarn sollten entsorgt werden. Der Rest kann nach dem Waschen verzehrt werden. Weil die Früchte so empfindlich sind, ist es ratsam, sie nicht direkt unter einem harten Wasserstrahl zu waschen.

Wer doch einmal zu viele Erdbeeren hat, kann diese gut einfrieren. Allerdings lassen sich Erdbeeren danach nicht mehr für Kuchen oder zum Naschen verwenden, da sie matschig werden. Für Smoothies und Cremes sind sie dann perfekt. Und wie isst Erdbeerbauerin Anita Kistler ihre Erdbeeren am liebsten? "Die esse ich am liebsten am Abend direkt vom Feld."

Hier sind die Erdbeerfelder im Landkreis Landsberg:

Storz Erdbeeren Igling

Adresse: An der Staatsstraße Richtung Erpfting

Richtung Erpfting Link: https://storz-erdbeerkulturen.de/selbstpfluckende-felder/

Storz Erdbeeren Kaufering

Adresse: An der Hessenstraße, B17

Link: https://storz-erdbeerkulturen.de/selbstpfluckende-felder/

Storz Erdbeeren Kaltenberg

Adresse: Schwabhausen Ortsende, Richtung Kaltenberg

Ortsende, Richtung Kaltenberg Link: https://storz-erdbeerkulturen.de/selbstpfluckende-felder/

Storz Erdbeeren Landsberg am Lech

Adresse: Ende Breslauer Str. / Beginn Buchloer Str. / Ortsende gegenüber Klinikum LL

Link: https://storz-erdbeerkulturen.de/selbstpfluckende-felder/

Storz Erdbeeren Stadtwaldhof (Landsberg)

Adresse: Am Mühlweg

Link: https://storz-erdbeerkulturen.de/selbstpfluckende-felder/

Storz Erdbeeren Ummendorf

Adresse: Am Pürgener Schleif-Weg bzw. an der Pitzlinger Str.

Link: https://storz-erdbeerkulturen.de/selbstpfluckende-felder/

Storz Erdbeeren Leeder

Adresse: Am Teerweg 400 Meter nach Leeder , Richtung Denklingen

, Richtung Link: https://storz-erdbeerkulturen.de/selbstpfluckende-felder/

Kistler Erdbeeren Alt-Kaufering

Adresse: Ortsausfahrt Richtung Epfenhausen

Link: http://www.kistlererdbeeren.de/Unsere-Erdbeerfelder

Kistler Erdbeeren Ortsteil Reisch / Reischer Talweg