Jeden Freitag Halteverbot vor der Verwaltung Reichling wegen Mahnwachen gegen Erdgasbohrungen

Vor dem Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft Reichling darf ab sofort freitags ab 16 Uhr nicht mehr geparkt werden. Grund dafür seien Mahnwachen gegen die geplante Probebohrung nach Erdgas, wie Bürgermeister Johannes Hintersberger in der jüngsten Sitzung des Reichlinger Gemeinderates mitteilte.

Es sollen nämlich künftig jeden Freitag von 16 Uhr bis 20 Uhr Mahnwachen vor dem Reichlinger Rathaus, das zugleich Sitz der Verwaltungsgemeinschaft ist, stattfinden, wie der Bürgermeister bekannt gab. Dazu werde ein Infostand aufgebaut, an dem die Bevölkerung mit Flyern informiert werden solle. Die Mahnwachen seien von dem Klimaaktivisten Chris Baier beantragt worden, so Hintersberger. Damit die Veranstalter genügend Platz hätten, um die Leute zu informieren, sei nun am Parkplatz vor dem Rathaus und Verwaltungsgebäude die Beschilderung angebracht worden, erläuterte der Reichlinger Gemeindechef.