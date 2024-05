Eresing

Anton Hofreiter in Eresing: "Wir haben keinen Planeten B"

Plus Der Grünenpolitiker Anton Hofreiter appelliert, die Europawahl zur Verteidigung der Demokratie zu nutzen. Diskussionsthemen bei einer Veranstaltung in Eresing sind auch Klimaschutz, Waffenlieferungen und Landwirtschaft.

Von Romi Löbhard

„Bitte demokratisch wählen, das ist die beste Verteidigung der Demokratie.“ Diesen Appell richtete der Grünenpolitiker Anton Hofreiter, Bundestagsabgeordneter und hier Vorsitzender im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, mehrfach an die Anwesenden im Saal des Alten Wirts in Eresing. „Machen Sie dafür auch Werbung in Ihrem privaten Umfeld.“

Hofreiter war auf Einladung des Kreisverbands Landsberg von Bündnis 90/Die Grünen nach Eresing gekommen und referierte zunächst zum Thema „Wir haben keinen Planeten B – Europa und der Green Deal“. Dabei machte er deutlich, wie wichtig die Umsetzung der gesetzten Klimaziele ist – und das vor allem für den Menschen. Unser Planet habe schon etliche Katastrophen überstanden und sich immer wieder davon erholt, so der Referent. Allerdings stehe der Erde dafür viel Zeit zur Verfügung – „Zeit, die wir Menschen nicht zur Verfügung haben“.

