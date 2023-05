Auch die Gemeinde Eresing bezuschusst Balkon-PV-Anlagen

Im Eresinger Gemeinderat geht es um regenerative Energien. Klein-PV-Anlagen werden finanziell gefördert. Auch eine kommunale Wärmeplanung soll kommen.

Auch die Gemeinde Eresing will die Errichtung von Balkon-Photovoltaikanlagen finanziell fördern. Ein entsprechender Antrag der Umweltfreundlichen Bürger wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung positiv beschieden. Bürgermeister Michael Klotz stellte die dahin gehende Änderung der „Richtlinien für das Förderprogramm zur Energieeinsparung“ vor, die das Gremium einstimmig beschloss. Demnach wird die Gemeinde in den kommenden drei Jahren jeweils 6000 Euro zur Verfügung stellen. Antragsteller erhalten für eine Stecker-Solaranlage mit einer Leistung von bis zu 600 Watt eine Förderung von 30 Prozent der Anschaffungskosten, höchstens aber 300 Euro. Bei voller Inanspruchnahme der Höchstförderung können folglich maximal 20 Anlagen pro Jahr bezuschusst werden.

Außerdem beteiligt sich die Gemeinde Eresing an der Ausschreibung zur Förderung für eine kommunale Wärmeplanung im Verbund mit der Gemeinde Windach und der Verwaltungsgemeinschaft. Das hat der Gemeinderat bei einer Gegenstimme beschlossen.

Es wurden zwar Bedenken geäußert bezüglich des mutmaßlichen Eingriffs in die Privatsphäre der Bürger, wenn deren Eigentum in die Bestands- und Potenzialanalyse einbezogen wird. Peter Waas befürchtete, dass das ganz im Sand verlaufen werde, so wie beim Arbeitskreis Energie, der letztendlich nicht viel habe bewirken können. Mit der letztendlich positiven Abstimmung erhielt der Windacher Klimamanager aber den Auftrag, die Gemeinde Eresing im Förderantrag entsprechend zu berücksichtigen.

Wie Bürgermeister Michael Klotz erwähnte, ist mit 100.000 Euro Kosten für alle drei VG-Gemeinden zu rechnen. Davon werden 90 Prozent gefördert, das bedeute, dass auf Eresing etwas mehr als 3000 Euro an Ausgaben zukommen. (löbh)

Lesen Sie dazu auch