Autofahrer missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Beim Abbiegen übersieht ein Autofahrer in Eresing einen anderen Wagen. Beim Zusammenprall entsteht Sachschaden.

Ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Eresing entstanden.

Nach Angaben der Polizei bog ein 22-jähriger Geltendorfer mit seinem Wagen gegen 15.15 Uhr von der St-Ottilien-Straße nach links in die Keltenstraße ein. Dabei übersah er ein von rechts kommendes Auto. Dessen 68-jährige Fahrerin aus dem nördlichen Landkreis blieb beim Zusammenstoß ebenso unverletzt wie der Fahrer des Audi. (AZ)

