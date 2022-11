Autohaus, Politik, Feuerwehr: Heinrich Nadler ist tot

Plus Heinrich Nadler aus Eresing ist gestorben. Er war ein tatkräftiger Unternehmer und hat sich vielfältig für seinen Heimatort eingesetzt.

Heinrich Nadler war jemand, dem man in verschiedensten Zusammenhängen begegnen konnte. Als Inhaber eines Autohauses, Kommunalpolitiker und im Feuerwehr-Ehrenamt war er auch weit über seinen Heimatort Eresing hinaus bekannt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist Heinrich Nadler nach längerer Krankheit im Alter von erst 60 Jahren verstorben.