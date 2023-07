Eresing

18:17 Uhr

Das Jahr ist halb rum und jetzt hat Eresing einen Haushalt

Noch in diesem Jahr soll auch der Platz vor dem neuen KultuRathaus in Eresing neu gestaltet werden. Das Foto entstand bei der Einweihung des KiltuRathauses im Oktober 2021.

Plus Ziemlich spät ist heuer Eresing mit seinem Haushalt dran. Was der Grund für die Verzögerung ist und welche Vorhaben für den Rest des Jahres noch anstehen.

Von Gerald Modlinger

Nachdem bereits mehr als das halbe Jahr rum ist, hat jetzt auch die Gemeinde Eresing einen Haushaltsplan für dieses Jahr. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Zahlenwerk beschlossen.

Während in Dießen die im Sommer erfolgte Haushaltsverabschiedung dazu führte, dass neu geschaffene Stellen erst jetzt vom Gemeinderat freigegeben wurden, habe der Verzug in Eresing keine Verzögerungen im Ablauf gebracht, versicherte Bürgermeister Michael Klotz auf Nachfrage. "Was erledigt werden musste, wurde erledigt", betonte er. Ursache für die späte Vorlage des Haushalts seien krankheitsbedingte Ausfälle in der Finanzverwaltung gewesen, erklärte Klotz weiter. Dass es länger als sonst mit dem Etat dauern würde, sei der Rechtsaufsicht im Landratsamt angekündigt gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

