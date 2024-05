Eresing

vor 17 Min.

Die Ortsschilder und Probleme mit Buslinien beschäftigen die Eresinger

Die neuen Ortseingangsschilder in Eresing fallen auf.

Plus In der Bürgerversammlung ärgert sich Rathauschef Michael Klotz über Probleme bei mehreren Projekten mit Förderung. "Seltsame Farbe" der Ortsschilder ist Thema.

Von Christian Mühlhause

Die Bürgerversammlung im gut besuchten Alten Wirt in Eresing war für Bürgermeister Michael Klotz eine atmosphärisch angenehme Angelegenheit. Die Bürger hörten ihm ruhig zu und hatten anschließend keine kritischen Fragen. Unmut gab es dennoch bei mehreren Themen. Klotz selbst beklagte die Probleme rund um Projekte, bei denen die Gemeinde auf Förderung hofft und mehrere Gäste bemängelten die Situation im Busverkehr. Für Informationsbedarf sorgten auch die neuen Schilder am Ortseingang von Eresing wegen deren Farbe.

Ein Mann erkundigte sich, warum die Ortsschilder „so eine seltsame Farbe“ haben. Diese fallen in der Tat bereits wegen des helleren und kräftigeren Gelb schon aus weiter Entfernung auf. Der Bürgermeister entgegnete, dass dies der neue Standard sei. Die Kommune habe Schilder kaufen müssen, nachdem an Ostern diese wiederholt gestohlen worden seien. „Mich überzeugt es nicht, aber vielleicht können wir dadurch die ein oder andere Straßenbeleuchtung in der Nacht sparen“, scherzte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen