Eresing

vor 31 Min.

Die Pfarrei Eresing feiert das Ulrichsfest

Artikel anhören Shape

Am 4. Juli jährt sich der Todestag des heiligen Augsburger Bischofs Ulrich zum 1050. Mal. An seinem Gedenktag findet jedes Jahr in Eresing ein großes Fest statt.

In Eresing wird am heutigen Dienstag, 4. Juli, wieder das Ulrichsfest gefeiert. Es ist eines der größten kirchlichen Feste in der Region. Der Festtag, der an den vor 1050 Jahren verstorbenen heiligen Augsburger Bischof Ulrich erinnert, beginnt um 8.30 Uhr mit einer Prozession von der Pfarrkirche St. Ulrich zur Ulrichskapelle südlich des Dorfes, wo ab 9 Uhr im Freien der Gottesdienst gefeiert wird. Anschließend ziehen die Gläubigen zurück ins Dorf. In den Straßen im Ortszentrum sind Marktstände aufgebaut, am Dorfplatz und im "Alten Wirt" werden die Besucherinnen und Besucher vom Schützen- und vom Musikverein und den Wirtsleuten mit Essen und Getränken versorgt. Ab 18 Uhr spielt der Musikverein. (AZ) Lesen Sie dazu auch Heimat-Check Plus Eresing im Heimat-Check: Ein Kunsthotspot mit schlechter Kulturbewertung?

Eresing Irrfahrt beim Eresinger Ulrichsfest: Polizei nimmt Autofahrerin fest

Eresing Der geistliche Festsaal leuchtet wieder

Themen folgen