Dorfplatz Eresing: Warum die Baustelle auf sich warten lässt

Plus Die Arbeiten für die Umgestaltung des Eresinger Dorfplatzes sind bereits im Sommer vergeben worden. Doch bislang tut sich dort nichts.

Es gibt ein unbestimmtes Gefühl, dass es bei der Neugestaltung der Dorfmitte von Eresing hakt. Der Auftrag wurde vom Gemeinderat bereits vor den Sommerferien vergeben, doch von einer Baustelle ist bislang nichts zu sehen. In Gemeinderatssitzungen wird vom aktuellen Sachstand berichtet und es heißt, dass bisher nicht alle notwendigen Unterlagen vorliegen.

Das LT fragte bei Bürgermeister Michael Klotz nach, woran das liegt. Eigentlich sei der Grund ganz harmlos, meint Klotz dazu. „Die Landschaftsarchitekten haben beim Belag ursprünglich eine Dicke von 14 Zentimetern bei den Kostenberechnungen zugrunde gelegt.“ Ihre Empfehlung sei anschließend gewesen, eine Pflasterdicke von 18 Zentimetern zu bevorzugen. Damit sei der Belag bei Überfahrungen sicherer vor Verwerfungen an der Oberfläche. Die Maßnahme sei mit der entsprechend neuen Kostenberechnung erneut bei der Förderstelle eingereicht worden. „Und auf deren Zusage warten wir derzeit.“ Vorher könne mit dem Umbau nicht begonnen werden.