Eresinger Fotovoltaik-Tüftler kritisiert Solarparks als ineffizient

Seit Herbst ist der PV-Tracker auf dem Hof von Bernhard Treffler in Eresing in Betrieb.

Plus Der Landwirt Bernhard Treffler aus Eresing besitzt mehrere Fotovoltaikanlagen. Seine neuesten Solarmodule können die Sonnenenergie besonders effizient in Strom umwandeln.

Von Gerald Modlinger

Auf den ersten Blick könnte man meinen, Bernhard Treffler hat auf seinem Hof an der Schöffeldinger Straße in Eresing eine Tankstelle errichtet. Doch das tankstellendachartige Gebilde ist eine Fotovoltaikanlage – und zwar eine, die beweglich ist, um die Lichtstrahlen der Sonne optimal in elektrische Energie umzuwandeln. Seit Herbst ist die "Tracker-PV-Anlage" in Betrieb. Sie dient vor allem der Stromversorgung des eigenen Hofs. Treffler sieht aber auch die Art und Weise, wie derzeit die Fotovoltaik ausgebaut wird, kritisch.

"Was momentan läuft", sagt Treffler mit Blick auf den Ausbau der Fotovoltaik, "hat mit Sinn nichts mehr zu tun." Er kritisiert, dass die derzeit entstehenden großen PV-Anlagen häufig weder hinreichend effizient noch bedarfsgerecht seien. Die in der Regel unbeweglich nach Süden ausgerichteten Module erreichen ihr maximales Leistungsvermögen in der Mittagszeit sonniger Sommertage. Im Winter, wenn die Tage kurz sind, bleiben sie weit darunter. Dabei sei aber der Energiebedarf im Winter eher höher als im Sommer, vor allem auch in Hinblick auf die wachsende Zahl von Wärmepumpen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

