Eresings Musikverein begeistert mit Serenade

Nach drei Jahren treten die Mitglieder des Musikvereins Eresing erstmals wieder öffentlich auf. Im Rahmen der Serenade werden zwei Auszeichnungen vergeben.

Der Musikverein hatte zur Serenade am Maibaum eingeladen, und viele Eresinger und Eresingerinnen kamen, war dies doch seit fast drei Jahren der erste öffentliche Auftritt. Mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept hatte die Kapelle im März die Probenarbeit wieder aufgenommen, anfangs aber im Saal des Alten Wirts, weil dort genügend Abstand gehalten werden konnte.

Den Abend eröffnete die Bambinikapelle Ammersee-Nord unter dem Dirigat von Jürgen Hartmann mit den Stücken Klezmania, Mah-Na Mah-Na – bekannt aus der Sesamstraße – und Donegal Bay. Obwohl die jungen Musiker auf ihren gewohnten Dirigenten verzichten mussten – Alexander Wolf war verhindert – gaben sie doch ihr Bestes und erfreuten die zahlreichen Gäste mit ihren Melodien.

Musikverein Eresing umrundet Dorfplatz zum Auftakt

Mit schmissiger Marschmusik umrundete dann der Musikverein Eresing den Dorfplatz und begrüßte das Publikum vor der durch die Abendsonne angeleuchteten Kulisse der Dorfkirche. Praktisch ohne Übergang wurde anschließend der Konzertmarsch „Abel Tasman“ intoniert, bevor in gewohnt routinierter und charmanter Weise die erste Posaunistin Ruth Gille zusammen mit dem Dirigenten die Moderation übernahm. Das Orchester brachte heitere Melodien zu Gehör, in die mit „Concerto d’Amore“ und „The Blues Factory“ auch Elemente aus Jazz, Blues und Klassik eingewoben waren. Der in Blasmusikkreisen sehr geschätzte Komponist Jacob de Haan hat viele Stücke dieses Abends komponiert.

Der Musikverein Eresing spielte bei seiner Serenade viele Stücke des Komponisten Jacob de Haan. Foto: Renate Hyvnar

Eine Überraschung gab es, als die Moderatorin den Leiter des Bezirks Lech-Ammersee, Bernhard Weinberger, und den Bezirksjugendleiter Gerhard Böck auf die Bühne bat, um zwei Ehrungen vorzunehmen: Jürgen Hartmann und Michael Klotz erhielten für 25 Jahre Dirigententätigkeit eine Urkunde. Der Vereinsvorsitzende, Alexander Loy, übergab noch jeweils einen Geschenkkorb. Jürgen Hartmann leitet seit einem Vierteljahrhundert die Blaskapelle Eresing und Michael Klotz hat viele Jahre die Jugendkapelle angeführt.

Mit fetzigen Melodien von Abba und Udo Jürgens wurde den Zuhörern noch einmal richtig Partylaune vermittelt, bevor die Serenade sich mit zwei ruhigen Volksliedern dem Ende zuneigte. Die Moderatorin sang treffsicher die Melodie „Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt“ und stimmte so das Publikum auf den Marsch „In die weite Welt“ ein. „Kein schöner Land“ hieß das letzte Stück, und die Gäste konnte auf ausgeteilten Notenblättern den Text lesen und sangen kräftig mit. (AZ)

