Eresing/Geltendorf

Bahnhof Geltendorf: Fahrrad-Offensive kommt nicht voran

Trotz Fahrrad-Offensive kommt die Errichtung neuer überdachter Fahrrad-Stellplätze am Geltendorfer Bahnhof nicht voran.

Plus Eine 2019 gestartete Fahrrad-Offensive am südlichen Parkplatz in Geltendorf ist im Sande verlaufen. Jetzt wird die nächste Offensive angekündigt.

Wann werden die seit mehreren Jahren geplanten weiteren Fahrradunterstände am P+R Parkplatz Süd am Geltendorfer Bahnhof errichtet? Auch das war ein Thema der Bürgerversammlung in Eresing. Bürgermeister Michael Klotz berichtete zum Sachstand.

Im Frühjahr 2019, Josef Loy war noch Bürgermeister, hatte sich das gut und relativ einfach angehört. Die Deutsche Bahn AG starte gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium und dem Projektträger Jülich eine Fahrrad-Offensive, hieß es da. Ziel waren laut Bahn 100.000 neue Fahrradstellplätze deutschlandweit und das bis zum Jahr 2022. Bei der jetzt stattgefundenen Bürgerversammlung konnte Bürgermeister Klotz auf Nachfrage aber nach wie vor keinen Vollzug melden. Er rollte stattdessen die Geschichte von Beginn an auf.

