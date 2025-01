Generationswechsel beim TSV Eresing

In der vergangenen Mitgliederversammlung wurde der gut vorbereitete Generationswechsel in der TSV-Vereinsführung vollzogen. Der bisherige Vorsitzende Richard Richter konnte auf eine erfolgreiche zwölfjährige Amtszeit zurückblicken, in der er und das Vorstands-Team durch den Aufbau neuer Angebote wie Bogenschießen und Taekwon-Do sowie einem breiten Spektrum weiterer sportlicher Angebote die Mitgliederzahl auf 750 verdoppelte. Auch konnte der TSV in den vergangenen Jahren das Vereinsgelände mit den drei Tennisplätzen und dem Fußballplatz durch weitere offen zugängliche Gerätschaften bereichern, darunter eine Outdoor-Tischtennisplatte, eine Ballwand, ein Volleyballfeld, eine Vogelnestschaukel und - seit neuestem - eine Calisthenics-Anlage mit Kinder-Boulderwand.

In der vom 2. Bürgermeister Helmut Gebele geleiteten Wahl wurde Anja Lempert als Nachfolgerin von Richard Richter zur 1. Vorsitzenden gewählt. Josef Buchner folgt Ludwig Scheitle als 2. Vorsitzender. Die Schriftführung übergab Adrian Schmidt an Katharina Gaspers. Elfriede Oberhardt wurde als Kassenwartin wiedergewählt, ebenso Elfriede Graf als Beisitzerin. Neu in der Vereinsführung ist nun Holger Mahn als Beisitzer. Anja Lempert (Gymnastik), Benedikt Lypp (Tennis) und Adrian Schmidt (Escrima-Bogen-Taekwon-Do) wurden als Abteilungsleitungen bestätigt. Die neue Vereinsführung nahm umgehend die Arbeit auf, um die anstehende Fackelwanderung zu organisieren und den Umbau der Eresinger Turnhalle und den damit verbundenen Umzug in Ausweich-Räume vorzubereiten.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.