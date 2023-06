Eresing

vor 16 Min.

Georg-Peter Bühler: Nachruf auf einen streitbaren Gemeinderat

Plus Georg-Peter Bühler aus Eresing ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das Leben und die Politik in Eresing wurden ihm viele Jahrzehnte zur Passion.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Georg-Peter Bühler gehörte dem Gemeinderat zwar nur sechseinhalb Jahre (von 2001 bis 2008) an, doch er war über mehrere Jahrzehnte eine prägende Gestalt im Dorfleben und in der Dorfpolitik in Eresing. Jetzt ist er kurz nach seinem 84. Geburtstag gestorben. Seine letzten Jahre hatte Bühler in Landsberg verbracht.

Die Familie Bühler gehörte zu denen, die ab den 1970er-Jahren sich ihren Wunsch vom Leben auf dem Land erfüllten. Mit seiner Frau Susanne kaufte Georg-Peter Bühler 1975 ein altes Anwesen mitten im Dorf neben dem "Alten Wirt". Er sanierte es und trug dazu bei, dass das Eresinger Ortszentrum zumindest abseits der vom Verkehr belasteten Hauptstraße seinen dörflichen Charme erhalten hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen