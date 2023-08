Granit ersetzt Asphalt in der Eresinger Ortsmitte

Plus Seit zwei Jahren setzt das KultuRathaus in Eresing einen neuen Akzent im Ortsbild. Jetzt wird auch noch der Platz drumherum neu gestaltet.

Um einiges günstiger als zunächst geschätzt wird die Neugestaltung der Eresinger Ortsmitte zwischen dem neuen KultuRathaus, der Kirche und dem "Alten Wirt". In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Auftrag vergeben. Das vorliegende günstigste Angebot belief sich auf 907.000 Euro, berichtete nach der Sitzung Bürgermeister Michael Klotz. "Das ist erfreulich, es liegt knapp 200.000 Euro unter der Kostenschätzung", sagte er.

Die beauftragten Landschaftsbauer werden für dieses Geld überwiegend Pflaster verlegen. Dieses wird die bisherige Asphaltdecke rund um das Dreieck zwischen Kriegerdenkmal und KultuRathaus sowie auf der Kaspar-Ett-Straße bis zum "Alten Wirt" und in der Pflaumdorfer Straße bis zum Ende des Saals des Dorfgemeinschafshauses ersetzen. Vor dem KultuRathaus soll die bestehende Grünfläche etwas größer, vor der Kirche etwas kleiner werden, erläuterte Klotz weiter. Der gesamte Bereich werde nach der Neugestaltung barrierefrei sein, deswegen werde auch das bisherige Kopfsteinpflaster des Gehwegs an der Friedhofsmauer entfernt.