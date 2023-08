Ställe, Fabrikgebäude, Kirchen, Hallen: 111 Jahre Holzbau Loy

Plus 1912 wurde die Firma Loy in Eresing gegründet. Wie aus einer kleinen Zimmerei ein Holzbauunternehmen entstanden ist und welche Zukunftsideen dort entwickelt werden.

Seit 111 Jahren besteht der Zimmerei- und Schreinereibetrieb Holzbau Loy in Eresing. Das wurde mit vielen Gästen gefeiert. Der Rückblick auf die langjährige Firmengeschichte zeigte, dass der Betrieb viele Spuren im Landkreis hinterlassen hat.

Vor 111 Jahren, also 1912, gründete Paul Loy, der Großvater der heutigen Inhaber, in Eresing einen Zimmereibetrieb. Dieser beschäftigt heute 24 Mitarbeitende, ist neben den klassischen Zimmererarbeiten spezialisiert auf die Sanierung von Kirchen sowie von denkmalgeschützten Gebäuden und hat über die Jahre mit vielen Bauwerken seine Spuren im Landkreis Landsberg und darüber hinaus hinterlassen.