Tempo 50 zwischen Geltendorf und Eresing gefällt nicht jedem

Tempo 50 auf der Kreisstraße zwischen Eresing und Geltendorf ist bald Geschichte. Dennoch ruft die Geschwindigkeitsbegrenzung jetzt die Polizei auf den Plan.

Die Kreisstraße Geltendorf-Eresing ist seit einiger Zeit wieder befahrbar. Die Straße war im Mai komplett gesperrt worden um sie zwischen dem Kreisverkehr und Geltendorf zu erneuern. Weil aber die Fledermaus-Überflughilfe noch fertiggestellt werden konnte, gilt bis zum endgültigen Abschluss der Arbeiten Tempo 50 auf der neuen Straße. Das scheint nicht jedem zu gefallen.

Wie der Pressesprecher des Landratsamts Landsberg, Wolfgang Müller, gegenüber unserer Redaktion sagt, würden von Unbekannten die Tempo-50-Schilder zugehängt. "Das ist eine Straftat, die Polizei wird jetzt vermehrt ein Augenmerk auf die Straße haben", betont Müller.

Überflughilfen für Fledermäuse bestehen aus besonderem Material

Mittlerweile steht auf beiden Seiten der Straße die Überflughilfe. Was laut Müller aber noch fehlt, ist am oberen Ende des Zauns ein Überbau. Der soll in der kommenden Woche angebracht werden, dann könne auch die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben werden. Dass sich die Fertigstellung der Überbauhilfe verzögert hat, lag laut Landratsamt an Lieferschwierigkeiten für die Spezialfolie, die am aufgestellten Zaun befestigt ist. Dabei handele es sich nicht um herkömmliche Baufolie, sondern um Folie aus einem Material, dass Fledermäuse durch ihr Ortungssystem wahrnehmen könnten, so Müller. Es sei eine Naturschutz-Vorschrift, dieses Material zu verwenden.

