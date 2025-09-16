Toller Einsatz im Waldkindergarten Eresing – nur gemeinsam sind wir produktiv

Am vergangenen Samstag, 06.09. 2025 fand im Waldkindergarten Eresing ein inklusiver Freiwilligentag statt, der von den Koordinatorinnen Ehrenamt und Inklusion vom Landratsamt Landsberg am Lech organisiert wurde. Durch die tatkräftige Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fa. Reverion aus Eresing sowie Bewohnerinnen und Bewohnern der Arche Landsberg am Lech wurde ein neues Spielhaus und Tipi-Zelt gebaut, außerdem bekam die Aufenthaltshütte einen neuen Anstrich.

Bei angenehmem Spätsommerwetter arbeiteten alle Beteiligten Hand in Hand und trugen mit viel Engagement dazu bei, das Gelände für die Kinder wieder attraktiver zu gestalten. Der inklusive Freiwilligentag war nicht nur eine wertvolle Unterstützung für den Kindergarten, sondern bot auch eine besondere Gelegenheit für Austausch und Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Die Zusammenarbeit war geprägt von gegenseitigem Respekt und Offenheit. Alle Beteiligten zeigten viel Einsatz und hatten dabei jede Menge Spaß.

Alle blicken auf einen erfolgreichen und erfüllten Tag zurück – mit dem Wunsch nach Wiederholung im kommenden Jahr. Gefördert wird das Projekt „Talententdecker im Ehrenamt“ durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Im Mittelpunkt standen gemeinschaftliches Arbeiten, gelebte Inklusion und dass die Kinder des Waldkindergartens wieder mehr Spielmöglichkeiten erhielten.

Falls auch Ihre Firma so einen Tag gestalten möchte oder Hilfe bei einem gemeinnützigen Projekt benötigt, wenden Sie sich bitte an das Landratsamt Landsberg am Lech – talententdecker@lra-ll.bayern.de.

