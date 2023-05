Warum Eresings Bürgermeister vor allem auf die Gewerbesteuer blickt

Plus Bei der Bürgerversammlung in Eresing berichtet Bürgermeister Klotz von einer guten Finanzlage. Dabei hebt er vor allem den Beitrag der Gewerbebetriebe hervor.

"Die Finanzkraft der Gemeinde ist gut." Bei der Bürgerversammlung im "Alten Wirt" konnte Bürgermeister Michael Klotz diese Nachricht verbreiten. Die Pro-Kopf-Verschuldung liege zwar bei rund 700 Euro, die Rücklagen in Höhe von 1700 Euro (pro Kopf) übertreffen diesen Wert allerdings bei Weitem. Positiv stimmten die Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1,5 Millionen Euro und die 500.000 Euro, die dem Vermögenshaushalt zugeführt werden konnten.

Zur Nachfrage eines Versammlungsteilnehmers, warum er nicht auch die Höhe der Einkommensteuer erwähne, meinte Klotz, die 1,35 Millionen Gemeindeanteil an dieser Steuer seien genauso viel wie die Kreisumlage und spielten damit bei den Gemeindefinanzen keine Rolle.