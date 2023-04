Was hat die Schranke beim Bahnhof in Geltendorf zu bedeuten?

An dem Feldweg, der vom Park-and-ride-Parkplatz in Geltendorf abzweigt, wurde eine Schranke aufgestellt. Das hat etwas mit den kommenden Straßenbauarbeiten zu tun.

Eine mobile Schranke ist in den Osterferien an der Südseite des Parkplatzes südlich des Geltendorfer Bahnhofs aufgestellt worden. Grund dafür sind die in der nächsten Woche beginnenden Bauarbeiten an der Kreisstraße von Geltendorf nach Eresing. Die Schranke soll Kraftfahrer davon abhalten, sich die offizielle Umleitung über Schwabhausen zu sparen und eine wesentlich kürzere Feldwegverbindung zu befahren. Für einige Fahrzeuge gibt es jedoch eine Ausnahme. Sie dürfen den Weg nutzen.

2,5 Kilometer sind es vom Geltendorfer Bahnhof in die Eresinger Ortsmitte. Während der Straßenbauarbeiten, die voraussichtlich bis Jahresende andauern werden, verlängert sich der Weg wegen der Sperrung und der Umleitung über Kaltenberg und Schwabhausen auf rund zehn Kilometer. Da liegt die Versuchung nahe, eine kürzere Umfahrungsmöglichkeit zwischen Geltendorf und Eresing zu suchen. Die Allee zwischen Geltendorf und St. Ottilien fällt jedoch von vornherein weg, weil sie dauerhaft mit einer Schranke versperrt ist. Bliebe noch der sogenannte "Marienweg", der vom südlichen Parkplatz quer über das Gebiet des einstigen Emminger Weihers und durch das Ziegelholz nach St. Ottilien führt. Dort wurde nun aber auf Geltendorfer Seite eine Schranke aufgestellt, damit kein Umleitungsverkehr entsteht.

Bei dem Weg handle es sich um einen Privatweg der Erzabtei St. Ottilien, erklärt der Eresinger Bürgermeister Michael Klotz. Es sei aber geregelt, dass der Linienbusverkehr diesen Weg während der Bauzeit nutzen kann, so Klotz weiter, damit der Fahrplan eingehalten werden kann. Auch die Feuerwehren von Eresing und Geltendorf hätten die Möglichkeit, im Falle einer Einsatzfahrt die Schranke zu öffnen.

Warum die Südseite des Marienwegs unbeschrankt bleibt

An der Südseite in St. Ottilien wurde übrigens keine Schranke aufgestellt. Das hat laut Klotz einen technischen Grund: Die Barriere benötige einen Stromanschluss und dieser sei nur am Parkplatz vorhanden.

Die Straße zwischen Eresing und Geltendorf wird ab 24. April erneuert. Zunächst wird voraussichtlich bis 12. Mai der Oberbau zwischen dem Ortsausgang von Eresing und dem Kreisverkehr verstärkt. Ab 15. Mai geht es bis voraussichtlich Ende des Jahres im nördlichen Abschnitt weiter, der komplett erneuert wird (Vollausbau). Der Verkehr wird in diesen Zeiten über Schwabhausen umgeleitet.

Lesen Sie dazu auch