Was tut sich auf der Baustelle zwischen Geltendorf und Eresing?

Das platt gedrückte Gras an der Schranke beim südlichen Parkplatz am Geltendorfer Bahnhof könnte ein Anzeichen dafür sein, dass nicht nur Busse und Einsatzfahrzeuge nach Öffnen der Schranke über den Marienweg Richtung Eresing fahren, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer bei geschlossener Schranke.

Der Geltendorfer Bahnhof ist von Eresing her wegen des Straßenbaus nur über einen großen Umweg erreichbar.

Offenbar suchen nach wie vor einige Verkehrsteilnehmer, die Umleitung wegen der Baustelle auf der Kreisstraße zwischen Eresing und dem Bahnhof Geltendorf zu vermeiden. Radfahrer öffnen die Absperrungen, und das platt gefahrene Gras an der provisorischen Schranke an dem Feldweg vom südlichen Parkplatz am Geltendorfer Bahnhof nach St. Ottilien deutet darauf hin, dass um den Schlagbaum herum gefahren wird. Die Baustelle selbst liegt nach Angaben des Landratsamts im Zeitplan.

Seit Mitte Mai wird an dem einen Kilometer langen Straßenabschnitt zwischen Eresing und Geltendorf gearbeitet. Anders als zwischen dem Eresinger Ortsausgang und dem Kreisverkehr wird dabei nicht nur die Fahrbahndecke erneuert, sondern die Straße inklusive Unterbau komplett neu gebaut. Das kann voraussichtlich bis Jahresende dauern. Momentan liege man im Zeitplan, erklärt Anna Diem, Sprecherin des Landratsamts. Dieser Zeitplan berücksichtige mögliche Witterungsszenarien, die zu Verzögerungen führen können. Tatsächlich habe die zunächst nasse Witterung zu Beginn die Baustelle etwas ins Stocken gebracht, und momentan sei es fast zu trocken, um Verdichtungsarbeiten durchzuführen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

