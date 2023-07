Wie klimaschädlich ist das Pflaumdorfer Moos?

Plus Eresing lässt das Pflaumdorfer Moos moorökologisch untersuchen. Moore spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung oder Vermeidung von Kohlendioxid.

Nicht nur die Nutzung von Gas, Öl und Kohle erhöht die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre, das als Ursache für die Klimaerwärmung angesehen wird, sondern auch die vom Menschen vorgenommenen Veränderungen der Umwelt. Im Blick sind dabei seit einiger Zeit besonders trockengelegte Moore. Auch im Landkreis Landsberg sind Moore vor allem zu Beginn der 20. Jahrhunderts entwässert und landwirtschaftlich besser nutzbar gemacht worden. Solche trockenfallenden Moore setzen Kohlendioxid frei. Vor diesem Hintergrund hat der Eresinger Gemeinderat jetzt eine moorökologische Untersuchung des Pflaumdorfer Mooses beauftragt. Woanders im Landkreis wird schon seit längerer Zeit die Renaturierung zweier Moore vorbereitet.

Die Moorlandschaften im Landkreis Landsberg lassen sich grob in zwei Abschnitte gliedern. Im Süden finden sich überwiegend Hochmoore (bayerisch "Filz"). Das sind sehr nährstoffarme Flächen, die durch Niederschläge mit Wasser versorgt werden. Nördlich der A96 herrschen Niedermoore (bayerisch "Moos") vor. Sie entstehen durch Überstauung mit Wasser und sind eher nährstoffreich. Werden sie durch Gräben entwässert, entstehen daraus passable Böden für Wiesen und Äcker. Beispiele dafür finden sich im Tal des Verlorenen Bachs und seiner Nebenbäche, im obersten Paartal zwischen Walleshausen, Hausen und Kaltenberg und im Pflaumdorfer Moos, das sich allein auf Eresinger Gemeindegebiet auf mehr als 200 Hektar erstreckt.