Darum verzögert sich die Baustelle in Eresing

In Eresing gibt es Verzögerungen bei einer Baustelle im Ortskern. Eine Vollsperrung sorgt im benachbarten Windach für Veränderungen im Busverkehr.

Mehrere Leser des Landsberger Tagblatts wunderten sich, dass sich auf der Baustelle in Eresing an der Kreuzung Hauptstraße/Schwabhauser Straße in der vergangenen Woche nichts tat, obwohl diese bereits am 25. August abgeschlossen sein sollte. Dort wird eine provisorisch aufgestellte Ampel durch eine dauerhafte ersetzt. Das Landratsamt äußert sich zu den Verzögerungen und informiert über baustellenbedingte Änderungen bei den Buslinien in Windach.

Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, sagt zu der Baustelle in Eresing: "Es gab Verzögerungen, weil einige Kabel von der Telekom umgelegt werden mussten. Die Ampelanlage ist am Freitag, 8. September, fertiggestellt und geht in Betrieb." Die Aufzeichnungen an der provisorischen Ampel, die als Folge eines Bürgerantrags aufgestellt worden war, hätten in den vergangenen Monaten gezeigt, dass diese insbesondere morgens rege in Anspruch genommen wird. Rund 70- bis 80-mal werde sie dabei stündlich gedrückt. Notwendig zur Einrichtung einer solchen Fußgängerampel sind 50 Inanspruchnahmen pro Stunde.

Guter Baufortschritt bei Baustelle zwischen Eresing und Geltendorf

Geduld ist noch auf der größeren Baustelle zwischen dem Kreisverkehr nördlich von Eresing und dem südlichen Geltendorfer Bahnhofsparkplatz nötig. Hier begünstige das Wetter aber der Baufortschritt, so Müller. Sei die Tiefbauverwaltung zunächst davon ausgegangen, dass es bis Jahresende dauern werde, liege die Prognose inzwischen bei Mitte bis Ende Oktober.

Zu Behinderungen in dem Bereich des Landkreises kommt es aufgrund der Vollsperrung der Landsberger Straße in Windach wegen Bauarbeiten noch bis Freitag, 6. Oktober. Das Landratsamt weist in dem Zusammenhang auf die betroffenen Buslinien 40 ( Landsberg – Schondorf – Inning), 41 (Inning/Landsberg – Geltendorf), 91 (Finning – Windach – Geltendorf) und 913 (Teilstrecke Prittriching – St. Ottilien – Schondorf – Dießen am Ammersee) hin. Die Haltestelle „Landsberger Straße“ in Windach kann während der Arbeiten nicht bedient werden. Die Buslinien werden stattdessen die Haltestelle „Schlosspark“ in Windach anfahren. Die betroffenen Haltestellen würden mit Hinweisen versehen. Weitere Informationen sowie die Fahrpläne der Buslinien seien über die Homepage der Landsberger Verkehrsgemeinschaft einsehbar.

