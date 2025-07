Feiertag: Eresing begeht das Ulrichsfest

In Eresing ist am Freitag, 4. Juli, wieder Feiertag und das bedeutet, dass auch in den meisten Firmen nicht gearbeitet wird und sich viele Beschäftigte stattdessen auf Getränkemarken ihrer Arbeitgeber freuen können. Das Dorf feiert beim Ulrichsfest das Patrozinium der Pfarrkirche mit Gottesdienst, Markt und einem weltlichen Fest. Der Feiertag beginnt um 9 Uhr mit einem Pontifikalamt in der Pfarrkirche, das musikalisch vom Kirchenchor mit Orchester unter der Leitung von Christian Schumertl gestaltet wird. Zur Aufführung kommt die Missa in B von Mozart und das „Locus iste“ von Bruckner. Das Orchester spielt auch eine Kirchensonate. Nach dem Gottesdienst führt die Prozession zur Ulrichskapelle und anschließend geht das Fest in den weltlichen Teil über.

Dabei gibt es auch einen Jahrmarkt. Rund 80 Fieranten breiten sich beim Ulrichsfest auf den Straßen im Dorf aus. Im Angebot haben sie allerlei Kurz- und Lederwaren, Accessoires, Bekleidung, aber auch Lebensmittel und Damast- und Trachtenmesser und die Kinder freuen sich alljährlich auf zahlreiche Spielzeugstände. Für die kleinen Besucher kündigt Marktmeister Stefan Geyer auch eine Hüpfburg und ein Glücksrad an.

Der Musikverein grillt und sorgt für die musikalische Umrahmung tagsüber, abends spielt eine weitere Band. Da der Ulrichstag auf einen Freitag fällt und den Eresingern ein langes Wochenende beschert, dürfte es heuer abends auch etwas länger gehen, als an anderen Wochentagen.

Erstmals findet das Fest auf dem neu gestalteten Dorfplatz statt. (AZ)