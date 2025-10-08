Erfolg auf Oktoberfest: Landesschützenkönigin der Jugend kommt aus Schwabhausen

Eine Landeskönigin beziehungsweise einen Landeskönig haben die wenigsten Schützenvereine: Vitat Schwabhausen gehört dank Dalia Reiser nun dazu. Die 16-Jährige sicherte sich mit einem Teiler von 14,3 die Königsscheibe der Jugend. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht die Schülerin der Mittelschule Weil über das Erlebnis, das ihr auch ein Preisgeld einbrachte, und ihren Sport.

Beim diesjährigen Oktoberfest-Landesschießen im Anbau ans Schützenfestzelt auf der Wiesn hatten wieder über 4000 Schützinnen und Schützen in verschiedenen Wettbewerben teilgenommen. Beim Schuss auf die Königsscheibe war Konzentration auf den einen Schuss gefragt, und das gelang Dalia Reiser gut. „Wir haben vergangenes Jahr schon mal teilgenommen, deswegen wusste ich, was auf mich zukommt.“ Den richtigen Moment abzupassen, war bei dem schwingenden Boden unter anderem wichtig. „Ich habe darauf geachtet, dass niemand hinter mir langläuft, wenn ich schieße“, so die 16-Jährige. Auch der Geräuschpegel sei kein Problem gewesen, so die Jugendliche aus dem Weiler Ortsteil. „Im Schützenheim haben wir auch immer Musik laufen.“

Neben dem Titel gibt es auch 100 Euro für die Schwabhausenerin

Der Lohn: ein Preisgeld von 100 Euro. Dabei sei sie mit wenig Erwartungen nach München gefahren, sagt die Jugendliche. Zum Sport kam sie durch ihren Vater Christian Reiser, langjähriger Schütze und C-Trainer-Anwärter (Breitensport). Beim Vater steht die Luftpistole im Fokus, bei der Tochter das Luftgewehr. „Das Gewehr liegt mir mehr. Damit hatte ich ´bisher auch die größeren Erfolge“, sagt Dalia. Vor zwei Jahren konnte sie bei der oberbayerischen und der deutschen Meisterschaft in ihrer Altersklasse den 3. Platz erringen. Sie gehörte damals auch dem Bezirkskader an.

Auch in den beiden folgenden Jahren startete sie bei den deutschen Meisterschaften. Belegte gute Platzierungen, auch wenn es für ganz vorn nicht mehr reichte. „Die Konzentration gilt jetzt erst einmal der Schule“, betont Dalia Reiser, es ist ihr Abschlussjahr. Sie würde sich aber gerne wieder für die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Aktuell nimmt sie für ihren Verein mit dem Luftgewehr an zwei Rundenwettkämpfen teil. Die Jugend von Vitat Schwabhausen startet in der höchsten Liga, die es in der Altersklasse gibt: die Gauoberliga. „Wir wollen die Klasse halten, damit jüngere Jahrgänge dann auch die Chance haben, auf dem Niveau zu schießen“, sagt ihr Vater. Zudem ist Dalia Reiser bei den Erwachsenen in der Liga B-Nord im Einsatz.

Auf die Frage nach Ambitionen in Richtung Leistungssport reagieren Vater und Tochter zurückhaltend. „Es ist ein schmaler Grat. Spaß und Freude am Miteinander haben bei uns im Verein und im Dorf Priorität.“ Sie genieße es, mit ihren Freunden rauszugehen und „eine gute Zeit zu haben“, sagt Dalia Reiser.