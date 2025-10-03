Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach einem Unfall auf der B17 bei Schongau

Am Freitag ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf der B17 bei Schongau ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 55-Jähriger aus Pfaffenhofen war mit seinem Wohnmobil in Richtung Süden unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Altenstadt und Schongau-West übersah er, dass sich die Fahrzeuge vor ihm stauten. Er konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Pkw vor ihm auf.

Das Auto eines 31-Jährigen aus Abensberg wurde dabei von der Fahrbahn geschoben und landete nach einer Drehung im Straßengraben. Das Wohnmobil blieb auf der Gegenfahrspur stehen. Die Fahrer blieben unverletzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Bergung und Reinigung der Fahrbahn war eine Spezialfirma notwendig. Die B17 war in diesem Bereich für rund eine Stunde komplett gesperrt.

Zur Rettung und anschließenden Verkehrslenkung des starken Ausflugsverkehrs war die Feuerwehr Schongau mit fünf Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften vor Ort.